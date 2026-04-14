Disastro Inzaghi: fuori da (quasi) tutto con l'Al Hilal, all'ex Inter restano due possibilità

Crolla clamorosamente l’Al Hilal di Simone Inzaghi, eliminato agli ottavi di finale della Champions League asiatica. È stata una battaglia infinita contro l’Al-Sadd di Roberto Firmino, protratta fino ai calci di rigore dopo il 3-3 nei 90 minuti. Fatale l'errore dal dischetto dell'ex Al Ittihad e Real Madrid Karim Benzema, che ha mandato il pallone sopra la traversa, condannando l’ex tecnico nerazzurro a un’uscita di scena prematura e dolorosa.

Fine della corsa per due giocatori. Darwin Nuñez e Pablo Marì lasceranno con ogni probabilità il club saudita, essendo stati tagliati fuori dalla rosa da Inzaghi e tesserati esclusivamente per la AFC Champions League. Da monitorare dunque il futuro del centravanti uruguaiano classe '99, spesso accostato ai radar della Juventus, mentre resta da decifrare ancora la prossima meta dell'ex centrale della Fiorentina.

Disastro su (quasi) ogni fronte. La stagione dell'Al Hilal è praticamente da dimenticare. Oltre all'eliminazione dalla Champions asiatica, infatti, la formazione di Simone Inzaghi arriva da un ritiro dalla Supercoppa d'Arabia Saudita per volontà propria, mentre nel massimo campionato saudita si trova al 2° posto e staccato con 5 punti di ritardo dall'Al Nassr capolista. L'unica nota lieta la finale di Coppa del Re raggiunta, ma a conti fatti è un primo anno duro per l'ex tecnico dell'Inter in Medio Oriente.