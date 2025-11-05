TMW Fiorentina, secondo allenamento agli ordini di Galloppa: assenti Gosens e Gudmundsson

Secondo allenamento diretto da Daniele Galloppa in casa Fiorentina, dopo l'esonero di Stefano Pioli e in vista della sfida di Conference League al Mainz: sono assenti Gosens perché ancora alle prese con il recupero con la lesione al retto femorale, Gudmundsson perché in Islanda per il processo per cattiva condotta sessuale che lo vede coinvolto, i lungo degenti Kouame e Lamptey e l'altro infortunato, ma più di recente, Sabiri. Aggregati alla squadra anche alcuni giovani della Primavera.