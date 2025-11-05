0-0 con l'Eintracht, Il Mattino: "Occasione sprecata, Napoli poco Champions"

Nella prima pagina di oggi, Il Mattino riserva il consueto spazio alle vicende del Napoli. Inevitabile concentrarsi sulla Champions, con il seguente titolo: "Occasione sprecata, Napoli poco Champions". Solo 0-0 con l'Eintracht, si allontanano anche i playoff (nelle precedenti 3 partite, la squadra di Conte aveva ottenuto appena 3 punti).

Il tecnico dei partenopei a fine gara: "Fa strano vedere una squadra tedesca fare un calcio così difensivo. L'avessimo fatto noi in Germania si sarebbe parlato di catenaccio all'italiana. Invece noi abbiamo provato a fare qualcosa di diverso anche stasera. Abbiamo avuto delle occasioni clamorose. Ai ragazzi ho detto che se non fai gol e sei bravissimo finisce 0-0, altrimenti rischi anche di perdere. Ho poco da recriminare nell'impegno".