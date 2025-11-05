Serve la svolta contro De Zerbi, L'Eco di Bergamo: "Atalanta, a Marsiglia reagisci"

"Atalanta, a Marsiglia reagisci": titola così oggi in prima pagina L'Eco di Bergamo, dando particolare risalto alla formazione nerazzurra che stasera torna in campo in Champions League. I ragazzi di Juric sono chiamati al riscatto, dopo una serie di prestazioni non all'altezza culminate con la brutta sconfitta dell'ultimo weekend sul campo dell'Udinese.

Il tecnico, alla vigilia, risponde così a chi dice che manchi qualcosa alla sua squadra: "Non sono d'accordo. Abbiamo giocato delle partite molto buone dove analizzando dati, statistiche e numeri rispetto all'avversario ho visto una squadra che ha giocato bene. Tuttavia a Udine la squadra non mi è piaciuta sotto tutti i punti di vista, ma l'Atalanta in tutte queste gare si è comportata bene: ci è mancato solo il risultato".