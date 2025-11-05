Milan, non solo Gimenez: anche Pulisic resterà a Milano. Obiettivo Parma e derby con l'Inter

Non solo Santiago Gimenez. Nemmeno Christian Pulisic verrà convocato in Nazionale. L’attaccante messicano, attraverso i social, ha dichiarato di volersi fermare per curarsi il problema alla caviglia che lo attanaglia da diverso tempo e che non gli ha permesso di essere al top in queste giornate. Il numero 7 rossonero infatti resterà a Milano per curarsi da questo problema per poi tornare al 100% molto presto e dare una mano alla squadra allenata da Massimiliano Allegri.

Pulisic non convocato dagli USA

Stesso problema per lo statunitense che non è stato inserito da Mauricio Pochettino nell’elenco dei pre-convocati per le sfida che la Nazionale giocherà il 15 novembre contro il Paraguay e il 19 contro l’Uruguay. Il fantasista ex Chelsea, riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, nella giornata di domani dovrebbe tornare a disposizione dell’allenatore toscano e presto tornerà a disposizione in campo.

Speranza a Parma dal 1', obiettivo derby del 23

Il giocatore ha messo nel mirino le prossime partite. La speranza è che possa essere già pronto per la gara di Parma. Poi, si legge sempre sulla rosea, avrà a disposizione due settimane a Milano per migliorare la condizione in vista del derby in programma il 23 novembre prossimo al ritorno in campo.