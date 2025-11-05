La Juve pareggia con lo Sporting, La Stampa titola: "Super Vlahovic non basta"

La Juventus rinvia ancora l'appuntamento con la prima vittoria in Champions League. Il pareggio di ieri sera contro lo Sporting Lisbona (1-1 con gol del solito Vlahovic) lascia i bianconeri nella bassa classifica della fase campionato con tre punti conquistati nelle prime quattro giornate, frutto di tre pari e di una sconfitta. La Stampa apre la sua prima pagina parlando anche del risultato della Vecchia Signora: "Super Vlahovic non basta, con lo Sporting finisce 1-1", il titolo proposto dal quotidiano torinese in un box presente nel taglio alto.

"Secondo me se andiamo a vedere le squadre che hanno affrontato lo Sporting hanno preso molto più tiri in porta - uno dei concetti evidenziati dal tecnico bianconero Luciano Spalletti nella conferenza stampa post partita -. Loro sono complicati da affrontare perché hanno molti Nazionali che sanno giocare bene a pallone, hanno mentalità offensiva, vengono ad attaccarti. Sono contento dei 18 tiri totali fatti. La reazione dopo la partenza complicata, che mi aveva intimorito, abbiamo dimostrato di avere la testa di giocatori che hanno mentalità e questa è la cosa che più mi fa ben sperare".