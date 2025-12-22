Fullkrug al Milan, via libera dal West Ham. La Gazzetta dello Sport in apertura: "Il 9 in più"
"Il 9 in più" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi sottolineando l'arrivo ormai imminente di Niclas Füllkrug, centravanti classe '93, in arrivo al Milan. Accordo ormai raggiunto tra le parti, il West Ham pronto a liberarlo gratis: arriverà in rossonero prima di Natale. Colpo sotto l'albero per Massimiliano Allegri.
La finalissima - "Super occasione" scrive il quotidiano in taglio alto soffermandosi sulla finale di Supercoppa in programma questa sera in Arabia tra il Napoli e il Bologna. Conte: "Vincere e basta". Italiano per la storia.
Serie A - Spazio anche ai temi del campionato di Serie A con l'importante vittoria della Fiorentina, la prima in questo campionato, arrivata a suon di gol contro l'Udinese in 10 uomini: "La Viola riparte", scrive il quotidiano. Successo anche del Torino in casa del Sassuolo per 1-0: "Toro, bel colpo" il titolo. Vince anche l'Atalanta e lo fa allo scadere contro il Genoa rimasto in 10 per tutta la gara dopo il rosso a Leali.
