Napoli atteso dal Bologna, Il Mattino recita: "E' la notte da mille e una coppa"

In occasione della prima pagina di oggi, Il Mattino concede il consueto notevole spazio alle vicende del Napoli. Nell'edizione odierna il club partenopeo lo merita in modo particolare, visto che in serata sfiderà il Bologna nella finale di Supercoppa Italiana. Il titolo, presente in taglio alto, recita: "Azzurri, portatela a casa: è la notte da mille e una coppa".

Conte alla vigilia della sfida: "La vittoria e le cose positive che ti porta ti donano energia e fiducia. Ci giochiamo un trofeo e penso che questo sia una spinta molto importante per chi deve giocare questa finale. Come dico sempre ai ragazzi, ci si ricorda sempre e solo di chi ha vinto".