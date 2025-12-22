Scossa viola, La Nazione: "Manita della Fiorentina. Paratici, ci siamo quasi"
"Manita della Fiorentina. Paratici, ci siamo quasi": questo è uno dei titoli principali della prima pagina di oggi de La Nazione. Riscossa viola ieri in campionato, battendo per 5-1 l'Udinese. Gara messa subito in discesa dal rosso diretto a Okoye e dall'immediato 1-0 di Mandragora su punizione, ma poi i gigliati hanno legittimato il successo: doppietta di Kean, in rete anche Gudmundsson e Ndour.
Sul fronte societario, è in arrivo la tanto attesa figura forte che serve in dirigenza. Si tratta di Fabio Paratici, ex dirigente della Juventus che tornerebbe in Italia dopo l'esperienza in Inghilterra con il Tottenham. Ci sono dei tempi tecnici da rispettare, ma questa importante novità per l'organigramma della Fiorentina dovrebbe essere ormai ad un passo.
