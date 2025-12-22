Bologna-Napoli per la Supercoppa, QS in apertura: "Appuntamento con la storia"
TUTTO mercato WEB
"Appuntamento con la storia" è il titolo d'apertura del QS in edicola quest'oggi, lunedì 22 dicembre, in vista della finale di Supercoppa Italiana. Oggi alle 20 in Arabia Saudita si assegna il primo titolo della stagione. Il Napoli di Antonio Conte si prepara a sfidare il Bologna di Vincenzo Italiano: in campo la vincitrice dello Scudetto contro la vincitrice della Coppa Italia. Montezemolo cuore rossoblù: "Sogno un'altra notte speciale".
Calciomercato - "Milan, è il giorno di Fullkrug. In difesa Disasi". Rossoneri molto attivi, in chiusura l'accordo con il West Ham per la punta, poi caccia a un difensore. Anche l'Inter non resta a guardare: nel mirino due difensori.
Articoli correlati
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Enzo Bucchioni Juve, ecco il mercato per lo scudetto. Il sogno Tonali, possibili Frattesi, Hojbjerg e un esterno. Milan: non solo Fullkrug, arriva un centrale. Inter fra Dodò, Norton Cuffy e Muharemovic. Paratici ha detto sì e la Fiorentina vince
Le più lette
1 Juve, ecco il mercato per lo scudetto. Il sogno Tonali, possibili Frattesi, Hojbjerg e un esterno. Milan: non solo Fullkrug, arriva un centrale. Inter fra Dodò, Norton Cuffy e Muharemovic. Paratici ha detto sì e la Fiorentina vince
Ora in radio
11:00Editoriale live!
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
L'Assocalciatori: "Il problema non è Milan-Como a Perth, ma top player costretti a stagioni interminabili"
Stasera la Supercoppa, De Siervo: "Complimenti a Napoli e Bologna, le migliori della scorsa stagione"
Serie A
Serie B
Serie C
Salernitana, dalla A al terzo posto in C: i tifosi attendono investimenti dopo tante promesse non mantenute
Pronostici
Calcio femminile