Colpo Toro con il Sassuolo. La Stampa: "Squadra granata in mano a Vlasic"

"Colpo Toro con il Sassuolo. Squadra in mano a Vlasic" scrive La Stampa in prima pagina quest'oggi soffermandosi così sul colpo esterno del Torino di Marco Baroni contro il Sassuolo. A Reggio Emilia ecide un calcio di rigore di Nikola Vlasic, sempre più leader tecnico della formazione granata, e seconda vittoria consecutiva per il Toro.

"Quello che mi rende più soddisfatto è come la squadra ha approcciato perché gli ho chiesto una partita di fiducia e lo abbiamo fatto andando a difenderci in avanti ed è questo quello che voglio. Il Sassuolo non riusciva a gestire la palla, abbiamo creato occasioni, questo lo ha fatto per la nostra pressione non perché non fosse in giornata. Con questa prestazione è arrivata una prestazione importante e non dobbiamo scendere da questo livello" il commento di Baroni.