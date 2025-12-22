Supercoppa tra Bologna e Napoli, Corriere di Bologna in apertura: "Le mille e una notte"

"Le mille e una notte" scrive il Corriere di Bologna in apertura quest'oggi. Alle 20 a Riad la finalissima di Supercoppa tra il Bologna e il Napoli. Italiano: "Vorrei che il mio Bologna venisse ricordato insieme ai più grandi". La Cenerentola, diventata una grande, al gran ballo nel deserto: il Bologna avrà addosso gli occhi di mezzo mondo stasera, con ben 160 nazioni collegate con la diretta tv della sfida al Napoli.

Ieri sera Saputo e De Laurentiis erano alla cena di gala con la Principessa saudita Nouf Al-Saud, oggi in tribuna tra gli altri ci sarà l'amuleto Roberto Baggio, già a Roma per la Coppa Italia.

Questa mattina sarà nel pubblico di un forum sulla collaborazione fra Italia e Arabia Saudita nel calcio, e la sera si trasferirà allo stadio. "Avere Roberto qui in Arabia per noi è speciale. C'era anche alla finale di Coppa Italia vinta col Milan a maggio. Ci siamo incontrati e poi anche sentiti. È un nostro grandissimo tifoso e ci darà sicuramente una spinta in più", ha detto Italiano alla vigilia della prima finale di Supercoppa della storia del Bologna.