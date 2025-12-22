Genoa, gara da leoni in 10. Il Secolo XIX: "Ma al 94' l'Atalanta segna e vince"
TUTTO mercato WEB
Nella prima pagina di oggi, uno dei temi caldi trattati su Il Secolo XIX è come al solito il calcio. La squadra che si prende la scena è il Genoa, avendo giocato ieri sera in campionato. Non è arrivato il risultato sperato, ma la prestazione ha certamente soddisfatto il tecnico De Rossi. Ecco il titolo sui grifoni: "Il Genoa in 10 fa una gara da leoni. Ma al 94' l'Atalanta segna e vince".
Il mister genoano al termine della sfida: "Bisogna essere orgogliosi della prestazione e del club. Dopo questa partita il fatalismo lo lascerei fuori. Bisogna essere lucidi e il gol finale ci ha spezzato il cuore. Sono fiero del cuore dei miei ragazzi, ma non è una novità. Ma anche dell'organizzazione che abbiamo avuto".
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Enzo Bucchioni Juve, ecco il mercato per lo scudetto. Il sogno Tonali, possibili Frattesi, Hojbjerg e un esterno. Milan: non solo Fullkrug, arriva un centrale. Inter fra Dodò, Norton Cuffy e Muharemovic. Paratici ha detto sì e la Fiorentina vince
Le più lette
1 Juve, ecco il mercato per lo scudetto. Il sogno Tonali, possibili Frattesi, Hojbjerg e un esterno. Milan: non solo Fullkrug, arriva un centrale. Inter fra Dodò, Norton Cuffy e Muharemovic. Paratici ha detto sì e la Fiorentina vince
Ora in radio
11:00Editoriale live!
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
L'Assocalciatori: "Il problema non è Milan-Como a Perth, ma top player costretti a stagioni interminabili"
Stasera la Supercoppa, De Siervo: "Complimenti a Napoli e Bologna, le migliori della scorsa stagione"
Serie A
Serie B
Serie C
Salernitana, dalla A al terzo posto in C: i tifosi attendono investimenti dopo tante promesse non mantenute
Pronostici
Calcio femminile