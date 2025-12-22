Genoa, gara da leoni in 10. Il Secolo XIX: "Ma al 94' l'Atalanta segna e vince"

Nella prima pagina di oggi, uno dei temi caldi trattati su Il Secolo XIX è come al solito il calcio. La squadra che si prende la scena è il Genoa, avendo giocato ieri sera in campionato. Non è arrivato il risultato sperato, ma la prestazione ha certamente soddisfatto il tecnico De Rossi. Ecco il titolo sui grifoni: "Il Genoa in 10 fa una gara da leoni. Ma al 94' l'Atalanta segna e vince".

Il mister genoano al termine della sfida: "Bisogna essere orgogliosi della prestazione e del club. Dopo questa partita il fatalismo lo lascerei fuori. Bisogna essere lucidi e il gol finale ci ha spezzato il cuore. Sono fiero del cuore dei miei ragazzi, ma non è una novità. Ma anche dell'organizzazione che abbiamo avuto".