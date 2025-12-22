Roma, il Gasp da colmare. Il Romanista in apertura sui giallorossi: "Cosa ci manca"
"Cosa ci manca" scrive Il Romanista in apertura quest'oggi. Il Gasp da colmare. Anche la partita con la Juve ha lasciato la solita sensazione di una squadra che sta sbocciando, ma che in attacco serva di più per vincere gli scontri diretti. Il direttore sportivo Ricky Massara lo sa e lavora per portare alla corte di Gasperini Raspadori e Zirkzee.
Gli addii - In caso di nuovi arrivi c'è bisogno di far spazio nella rosa di Gasp: "Tre a rischio taglio", sottolinea il quotidiano romanista. Bocciati Ferguson, Bailey e Tsimikas: i tre nuovi tra i più deludenti, pronti a fare le valigie a gennaio.
