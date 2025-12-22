L'Atalanta fa festa, L'Eco di Bergamo recita: "A Genova al 94' vittoria sofferta"

Si parla anche di calcio oggi in prima pagina su L'Eco di Bergamo: non potrebbe essere altrimenti, visto il risultato ottenuto ieri sera dalla formazione cittadina. Il titolo scelto dal quotidiano è quello riportato di seguito: "L'Atalanta fa festa: a Genova al 94' vittoria sofferta". Nonostante la superiorità numerica per gran parte dei 90 minuti, la Dea la risolve solo nel recupero con la rete di Hien.

Le parole di Palladino dopo il fischio finale: "Intanto voglio fare i complimenti al Genoa che ha fatto una grande prestazione in dieci contro undici. Non era facile scardinare la loro difesa cinque più tre. Noi dovevamo essere più veloci nella manovra, palleggiare meglio. Nel primo tempo siamo stati un po' sterili. Nel secondo tempo siamo stati fortunati all'inizio perché il Genoa poteva andare in vantaggio con Vitinha e poi dopo abbiamo cercato di metterli sotto. Ho cercato di mettere tutti gli uomini offensivi che avevo e alla fine l'abbiamo sbloccata con un calcio piazzato. Sicuramente potevamo fare meglio ma oggi i tre punti erano importantissimi".