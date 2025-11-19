Gattuso scuote l'Italia. La Gazzetta dello Sport apre sui play-off Mondiali: "Crediamoci"

"Crediamoci". Titola così in prima pagina La Gazzetta dello Sport, che si concentra sull'Italia e sul play-off per accedere ai prossimi Mondiali. Gli azzurri domani conosceranno la propria avversaria, visto che verrà effettuato il sorteggio delle semifinali. Un match che l'Italia giocherà in casa e che metterà gli azzurri di Gennaro Gattuso di fronte a una tra Svezia, Romania, Macedonia del Nord o Galles. La semifinale, quindi, si giocherà il prossimo 26 marzo su gara secca.

DERBY - In primo piano anche il derby di Milano. Il tecnico interista Cristian Chivu è pronto a cambiare qualche pedina, visto che potrebbe lanciare Zielinski al posto dell'infortunato Mkhitaryan mentre è allarme per Dumfries. Il Milan invece potrà contare sul ritorno dal primo minuto di Pulisic, che non ha giocato gli ultimi match con gli Stati Uniti per essere al meglio per il derby. Sarà l'americano a fare coppia in avanti con Leao e per l'ex Dortmund il rinnovo è sempre più vicino.

MERCATO - In prima pagina anche il calcio mercato. Tra i colpi Scudetto della Juventus figura Hojbjerg del Marsiglia, una pedina per puntellare il centrocampo di Spalletti. Il Napoli invece è su Mainoo del Manchester United mentre la Roma insegue con particolare attenzione Tel, calciatore in forza al Tottenham che piace parecchio ai giallorossi