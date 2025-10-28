I giallorossi attendono il Parma all'Olimpico. Il Romanista in prima pagina: "La prova del 9"
Il quotidiano Il Romanista oggi in edicola in prima pagina si concentra sulla Roma, che si gode la vetta della classifica a quota 18 insieme al Napoli. I giallorossi sono reduci dalla vittoria esterna contro il Sassuolo, punito dalla rete di Paulo Dybala. La Roma però cercherà continuità in questo turno infrasettimanale e tornerà in campo già domani, ospitando il Parma allo Stadio Olimpico nel match delle 18:30.
Una sorta di prova del 9 per gli uomini di Gasperini, che vorranno cancellare l'ultimo match interno perso di misura contro l'Inter. Ritrovare i tre punti di fronte al pubblico romanista, che dovrebbe rispondere con quasi 60mila spettatori, sarà una priorità assoluta per la Roma di Gasp, che attende anche risposte dai propri centravanti visto che le punte nell'ultimo periodo non hanno brillato affatto.
Gasperini in ogni caso dovrebbe schierarsi con un 3-4-1-2 contro il Parma. In porta Svilar, centrale Mancini con Ndicka e Celik a supporto. In cabina di regia Cristante e Koné, con Tsimikas e Wesley sugli esterni. Sulla trequarti dovrebbe essere confermato Dybala, che con ogni probabilità verrà affiancato da Soulé, al ritorno da titolare. In avanti infine spazio per Dovbyk, subentrato a gara in corso nella sfida vinta a Reggio Emilia. Ancora panchina invece per Ferguson.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30