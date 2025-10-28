La Juve senza pace, altro tecnico. Corriere della Sera: "Rivoluzione permanente"

"Juventus, via Tudor: in arrivo Spalletti?" è il titolo che si legge nel taglio alto della prima pagina del Corriere della Sera oggi in edicola. La Juventus è senza pace, si legge sul quotidiano. Con Tudor esonerato è il quinto tecnico in 528 giorni, e con il sesto in arrivo, e quattro uomini mercato in quattro anni. Spalletti è in pole: ha subito aperto alla Juve, vorrebbe un accordo di maggior prospettiva, con l'opzione biennale. Molto più sfumato il nome di Mancini. L'alternativa più concreta è Palladino, stimato dal dt Francois Modesto, che l'ha avuto a Monza e che accetterebbe un accordo fino a giugno.