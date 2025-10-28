Riflettori sul big match. L'Eco di Bergamo in apertura: "Stasera c'è Atalanta-Milan"

L'Eco di Bergamo oggi in edicola in prima pagina si concentra anche sul calcio e in particolar modo sull'Atalanta, chiamata in causa già questa sera per il turno infrasettimanale. La Dea alle 20:45 se la vedrà contro il Milan alla New Balance Arena, dove si giocherà uno dei match più attesi di tutto il nono turno di campionato. Un'Atalanta che avrà voglia di riscatto specialmente dal proprio pubblico, visto che è reduce da quattro pareggi di fila in Serie A.

La Dea è a secco di vittorie da oltre un mese, dato che l'ultimo successo risale al 21 settembre, quando riuscì a passare per 0-3 in casa del Torino. Una sola vittoria invece a Bergamo, dove l'Atalanta il 14 settembre ha battuto 4-1 il Lecce. I nerazzurri però allo stesso tempo sono imbattuti nel proprio impianto, dove hanno giocato quattro partite ricavando 6 dei 12 punti conquistati nelle prime otto giornate.

Il magro pareggio contro la Cremonese è stato stretto alla Dea ma lo stesso discorso vale per il Milan, bloccato sul 2-2 dal Pisa nell'anticipo dell'ottavo turno di campionato. I rossoneri nel weekend hanno perso il primato in favore del Napoli, portandosi a quota 17 e a -1 dagli azzurri. Una distanza che potrebbe essere colmata già questa sera, puntando a una vittoria che lontano da San Siro manca dal 20 settembre, quando il Milan passò per 0-3 in casa dell'Udinese.