Via Tudor, Spalletti in pole e La Stampa titola: "Il valzer della Juventus"

“Il valzer della Juve” è il titolo che campeggia questa mattina sulla prima pagina de La Stampa. L’aria di cambiamento è ormai palpabile alla Continassa: via Tudor, Spalletti è il nome in pole per raccoglierne l’eredità e dare un nuovo corso alla stagione bianconera. In attesa dell’accordo definitivo, domani sulla panchina juventina per la sfida con l’Udinese siederà ad interim Brambilla, tecnico della Next Gen, chiamato a traghettare la squadra in un momento di evidente transizione. Ma in casa Juve non basta soltanto un cambio in panchina: serve una svolta mentale, un’inversione di marcia che restituisca convinzione, entusiasmo e continuità a un gruppo apparso troppo fragile nelle ultime settimane.