Italia, via alla missione playoff Mondiali. Il Corriere della Sera: "Rialzati e cammina"

L'Italia di Gattuso, reduce dal pesante ko per 4-1 incassato a San Siro contro la Norvegia, ha l'obbligo di andare al Mondiale 2026 dopo anni di delusioni. Per strappare il biglietto per il prestigioso appuntamento, però, sarà obbligatorio superare l'ostacolo playoff, con il sorteggio in programma giovedì a Zurigo che decreterà l'avversaria degli Azzurri nella semifinale che si giocherà in gara secca (e in casa) il 26 marzo: la Nazionale incrocerà una tra Svezia, Nord Irlanda, Romania o una tra Nord Macedonia e Galles, avversarie questa sera a Cardiff. Scozia, Repubblica Ceca e Slovacchia sono invece le rivali più temibili per la potenziale finale del 31,

"Italia, rialzati e cammina - titola oggi il Corriere della Sera nella sua prima pagina sportiva -. Missione playoff Mondiali: Gattuso convinto di farcela, scomette su Dionnarumma, Calafiori, Tonali e Kean".