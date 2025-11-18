Le aperture dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, martedì 18 novembre
Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi di quest’oggi, mercoledì 18 novembre, trattano soprattutto il ritorno in campo della dodicesima giornata di Serie A, che partirà sabato pomeriggio alle ore 15:00 con Cagliari Genoa e Udinese Bologna e terminerà lunedì sera con Sassuolo-Pisa.
Nel mezzo diversi big match come Fiorentina-Juventus (sabato alle 18:00) o Napoli-Atalanta (sabato alle 20:45). Gli occhi di tutti saranno però puntati soprattutto sul posticipo di domenica sera, quando a San Siro andrà in scena il derby tra Inter e Milan, con la sfida nella sfida tra i registi del match: Hakan Calhanoglu da una parte e Luka Modric dall’altra.
Spazio anche al mercato, con la Juventus che ha messo nuovamente nel mirino Granit Xhaka, centrocampista svizzero del Sunderland che i bianconeri avevano già cercato la scorsa estate. Milan invece, ancora alla ricerca di un attaccante: piace Fullkrug.
