Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, lunedì 3 novembre
TUTTO mercato WEB
La vittoria del Milan nello scontro al vertice con la Roma è uno degli argomenti principali dei quotidiani in edicola quest’oggi, lunedì 3 novembre 2025, e che vi proponiamo in calce. Successo per 1-0 della squadra di Allegri grazie al gol di Pavlovic. Nel finale Dybala ha fallito il calcio di rigore del possibile 1-1.
Una lotta Scudetto in Serie A che adesso si infiamma con quattro squadre in un punto. Il Napoli resta in vetta ma alle sue spalle a -1 ci sono Inter, Milan e Roma.
Spazio anche al ritorno della Champions League in settimana con le italiane impegnate e alla ricerca di punti importanti. Martedì ci saranno le gare tra Napoli ed Eintracht Francoforte e Juventus-Sporting.
Articoli correlati
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Enzo Bucchioni Leao esalta il Milan. Rossoneri allegriani: carattere e contropiede. Roma acerba, Maignan para il rigore, flop Dybala. Brivido Inter. Ammucchiata scudetto. Pioli out
Le più lette
3 Leao esalta il Milan. Rossoneri allegriani: carattere e contropiede. Roma acerba, Maignan para il rigore, flop Dybala. Brivido Inter. Ammucchiata scudetto. Pioli out
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile