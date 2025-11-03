Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, lunedì 3 novembre

La vittoria del Milan nello scontro al vertice con la Roma è uno degli argomenti principali dei quotidiani in edicola quest’oggi, lunedì 3 novembre 2025, e che vi proponiamo in calce. Successo per 1-0 della squadra di Allegri grazie al gol di Pavlovic. Nel finale Dybala ha fallito il calcio di rigore del possibile 1-1.

Una lotta Scudetto in Serie A che adesso si infiamma con quattro squadre in un punto. Il Napoli resta in vetta ma alle sue spalle a -1 ci sono Inter, Milan e Roma.

Spazio anche al ritorno della Champions League in settimana con le italiane impegnate e alla ricerca di punti importanti. Martedì ci saranno le gare tra Napoli ed Eintracht Francoforte e Juventus-Sporting.