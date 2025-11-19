Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, mercoledì 19 novembre
TUTTO mercato WEB
La Nazionale che presto conoscerà il suo destino in ottica playoff rappresenta uno dei temi principali delle prime pagine di oggi, mercoledì 19 novembre. Definito il quadro degli spareggi per accedere ai Mondiali del 2026: agli azzurri in semifinale toccherà una tra Svezia, Macedonia del Nord, Romania e Irlanda del Nord. Domani il sorteggio.
Si parla anche del campionato, che torna nel weekend proponendo una partita di cartello come il derby di Milano. Nell'Inter Chivu cambia la mediana, inserendo Zielinski al posto di Mkhitaryan. In dubbio, invece, la presenza di Dumfries. Nel Milan, invece, niente Nazionale per Pulisic: in testa ha solo il rossonero e giocherà in avanti con Leao. Rinnovo più vicino.
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: derby rovente e l’alternativa a Dumfries. Milan: derby rovente e l’effetto Rabiot. Napoli: meno parole di Conte, più idee di Conte. E la paura dell’Italia…
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
