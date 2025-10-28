Le principali aperture dei quotidiani italiani e stranieri di martedì 28 ottobre 2025
Sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani spicca la Juventus, alla ricerca di un nuovo allenatore dopo la rottura con Igor Tudor. Il primo nome accostato alla panchina bianconera è quello di Luciano Spalletti, pronto a dire sì alla Vecchia Signora. Un ritorno importante in Italia per l'ex Ct della Nazionale, che oggi dovrebbe incontrare la società bianconera per firmare il suo nuovo contratto.
Spazio dedicato anche al Napoli e a Kevin De Bruyne, che dovrà stare fermo per circa 3-4 mesi a causa di un infortunio muscolare. Una vera e propria tegola per gli azzurri, che dopo la vittoria contro l'Inter questa sera proveranno a battere anche il Lecce nel segno del belga. Sui quotidiani sportivi grande spazio è riservato anche ad Atalanta e Milan, protagoniste del turno infrasettimanale che comincerà proprio oggi.
La Dea dalle 20:45 ospiterà i rossoneri a Bergamo, dove la sfida promette spettacolo. L'Atalanta infatti vuole interrompere un digiuno di successi che in campionato dura da quattro gare consecutive mentre il Milan, dopo il pareggio interno contro il Pisa, vorrà fare nuova scorta di punti per provare a riprendersi il primato. Attesa anche per l'Inter di Cristian Chivu, chiamato al riscatto nel match previsto domani contro la Fiorentina.
