Mucchio Scudetto, 4 squadre in 1 punto. Corriere dello Sport in apertura: "Addosso a Conte"

"Addosso a Conte" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi. È mucchio Scudetto con 4 squadre in un punto. Napoli davanti con un punto di vantaggio su Inter, Milan e Roma. Allegri e Chivu agganciano Gasp grazie ai rispettivi successi contro la Roma e contro il Verona. Vittoria per 1-0 del Milan con il gol di Pavlovic e il rigore sbagliato di Dybala. Un autogol di Frese al 93' spinge l'Inter al secondo posto.

Crisi Fiorentina - "Flop Viola, Pioli alla fine": ko per 1-0 in casa contro il Lecce, Fiorentina contestata e in ritiro. L'avventura di Pioli-bis arrivata al capolinea: ora Vanoli o il ritorno di Palladino.

La nuova Juventus - "Spalletti, Koop fa Calafiori": la prima novità del tecnico della Juventus ha convinto. Teun Koopmeiners braccetto di sinistra a Cremona, come Calafiori in nazionale. Domani c'è la Champions: bianconeri impegnati contro lo Sporting.