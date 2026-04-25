Nuove ambizioni per il Genoa. Il Secolo XIX: "De Rossi, attenzione al Como: il peggior cliente"
Genoa, De Rossi nel mirino: Fabregas il grande sogno. Il futuro della panchina del Grifone tiene banco in casa rossoblù Daniele De Rossi, verso un futuro ancora con il Genoa nella prossima stagione, con il club che punta sul suo profilo di spessore per continuare il percorso di crescita avviato nelle ultime settimane, punta dritto alla sfida con il Como. La società vuole alzare l'asticella e programmare con serietà il proprio futuro.
Il Secolo XIX ha acceso i riflettori sulla questione, sottolineando come il Genoa rappresenti per il Como un ostacolo tutt'altro che semplice da superare: i rossoblù vogliono chiudere al meglio una stagione che ha già regalato grandi soddisfazioni, con De Rossi che ha saputo ricompattare l'ambiente dopo un avvio difficile.
La sfida di domani al Marassi si preannuncia quindi calda sotto ogni punto di vista, con De Rossi che non ha nascosto la stima verso il tecnico dei comaschi Cesc Fabregas. Il Grifone vuole continuare a stupire e il prossimo incontro con il Como di Fabregas potrebbe dire molto anche sul futuro tecnico della società ligure.
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