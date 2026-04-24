Genoa-Como, De Rossi: "Cornet sarà convocato, Norton-Cuffy non ha recuperato"

Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, nella conferenza stampa introduttiva rispetto alla sfida contro il Como, valevole per la 34^ giornata di Serie A, ne ha approfittato anche per fare un punto della situazione sui giocatori che ha a disposizione, su chi è pronto a uscire dall'infermeria.

Queste le parole di De Rossi a proposito di quali giocatori del Genoa siano pronti a rientrare per il confronto con il Como: "Cornet oggi si è allenato con noi. Verrà convocato ma non saprei quanti minuti ha nelle gambe, veramente pochi. Ci siamo allenati bene ma non siamo nella migliore delle forme. Non voglio svelare troppo. Potremmo cambiare qualcosa. Qualcuno può essere convocato ma non giocare dall'inizio. E Brooke (Norton-Cuffy, ndr) invece non ha recuperato".

Un aspetto soddisfacente del Genoa riguarda l'attacco che con De Rossi è tornato prolifico. Su questo aspetto, parla così il tecnico dei rossoblù: "Non so cosa sia cambiato, non voglio fare paragoni con chi c'era prima. Abbiamo sempre rincorso per riempire l'area con tanta gente. Quando si gioca ultimi negli 16 metri, stare vicini permette di giocare palle più facili e attaccare di più lo spazio. I gol si fanno quando si attacca di più lo spazio. Di base un discorso di coraggio è fatto di tanti gol su punizione, capolavori, tiri all'incontro. La nostra è una squadra di qualità, giocatori che quando entrano nel secondo tempo fanno la differenza e hanno voglia di lasciare il segno".

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