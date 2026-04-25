Genoa, attacco rinato con De Rossi: "Non faccio paragoni, ma un discorso di coraggio"

Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, nelle scorse ore ha presentato in conferenza stampa la prossima partita di Serie A, il confronto casalingo con il Como valevole per la 34^ giornata.

Tra i temi sui quali ha risposto De Rossi, anche l'attacco del Genoa che da quando siede lui in panchina ha dimostrato di essere ispirato e soprattutto, numeri alla mano, prolifico: "Non so cosa sia cambiato, non voglio fare paragoni con chi c'era prima. Abbiamo sempre rincorso per riempire l'area con tanta gente. Quando si gioca ultimi negli 16 metri, stare vicini permette di giocare palle più facili e attaccare di più lo spazio. I gol si fanno quando si attacca di più lo spazio".

Prosegue e conclude quindi De Rossi, parlando ancora degli attaccanti del Genoa: "Di base un discorso di coraggio è fatto di tanti gol su punizione, capolavori, tiri all'incontro. La nostra è una squadra di qualità, giocatori che quando entrano nel secondo tempo fanno la differenza e hanno voglia di lasciare il segno. Non mettono il muso quando non giocano dal primo minuto. Questa è la differenza tra fare tanti gol o farne pochi".

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