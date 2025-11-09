Oggi Genoa-Fiorentina, La Repubblica (ed. Firenze): "Vanoli, debutto senza Kean"
Sfida delicatissima oggi per la Fiorentina. La squadra di Vanoli scenderà in campo alle 15 al "Ferraris" di Marassi per affrontare il Genoa in uno scontro diretto per la bassa classifica. Una gara che i viola affronteranno senza Kean mentre i tifosi al "Franchi" hanno esposto uno striscione minaccioso. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione fiorentina de La Repubblica: "Vanoli, debutto senza Kean, striscione di minacce dai tifosi".
