Pesante ko dei rossoblù contro l'ultima, L'Unione Sarda: "A Pisa il Cagliari affonda"
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"A Pisa il Cagliari affonda" scrive quest'oggi L'Unione Sarda in prima pagina soffermandosi sul ko per 3-1 del Cagliari all'Arena Garibaldi contro il Pisa. Prima vittoria per Hiljemark alla guida del club nerazzurro, seconda in assoluto dei toscani in questa Serie A.
Il Pisa aveva vinto, fino a ieri. una sola gara. Ma col Cagliari ha dilagato, fino alla rete di Pavoletti che ha ridotto il passivo. Rossoblù disastrosi, Obert (poi espulso) centra una traversa nel primo tempo. Pisacane non ci sta: "Atteggiamento sbagliato, tutti responsabili".
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