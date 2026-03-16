Roma rimontata e sconfitta, La Provincia di Como: "Vertigine Como, ora è Champions"
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"Vertigine Como, ora è Champions" scrive La Provincia di Como in prima pagina. Due a uno dei lariani contro la Roma nel big match per il quarto posto. Roma rimontata e sconfitta dalla formazione di Cesc Fabregas che ora si gode il quarto posto in solitaria.
Dallo 0-1 del primo tempo con il rigore di Malen dopo appena 7 minuti di gioco, al 2-1 finale con le reti di Douvikas e Diego Carlos nella ripresa. Nel mezzo l'espulsione di Wesley per doppio giallo che ha scatenato l'ira e le polemiche della formazione di Gasperini.
Il Como si gode il quarto posto che vuol dire qualificazione alla prossima Champions League, con un punto di margine sulla Juventus e +3 sulla stessa Roma. Cesc: "Abbiamo dominato la gara, il rosso conta poco".
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