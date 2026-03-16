Lecce, compleanno con rimpianti. L’Edicola del Sud: "A Napoli un’occasione persa"
La sconfitta in rimonta per 2-1 subita contro il Napoli lascia sentimenti contrastanti in casa Lecce. L’Edicola del Sud racconta una serata particolare per i giallorossi, nel giorno dell’anniversario della fondazione del club, celebrato con una buona prestazione, iniziata con l'entusiasmo portato dalla rete di Siebert al 3', ma anche con la sensazione di aver sprecato un’opportunità importante.
La squadra salentina ha infatti tenuto testa ai campioni d’Italia, mostrando solidità e organizzazione. Nonostante questo, il risultato finale premia i Campioni d'Italia in carica, lasciando qualche rimpianto per le occasioni non sfruttate nel corso della gara, che avrebbero potuto regalare una vittoriao un pareggio di grande peso contro una delle squadre più forti del campionato.
Il quotidiano sottolinea anche il clima sugli spalti e la grande partecipazione del pubblico giallorosso, presente in massa nel settore ospiti. Un segnale di vicinanza alla squadra in una fase delicata della stagione, mentre l’attenzione resta concentrata sulla corsa salvezza e sui prossimi impegni di campionato.
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