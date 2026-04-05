Pasquetta con il Como, La Provincia in apertura: "Udine tappa Champions"

Tra i temi caldi della prima pagina di oggi de La Provincia di Como, c'è anche quello calcistico. Il titolo scelto da quotidiano è il seguente: "Pasquetta con il Como: Udine tappa Champions". Il Como deve difendere il quarto posto, ma non sarà facile contro una squadra che spesso ha fatto soffrire le grandi.

Fabregas alla vigilia: "Abbiamo lavorato bene, i ragazzi sono tornati e si sono messi a disposizione. Ho visto tutte le partite dei nostri giocatori in tv, sono molto contento perché praticamente sono entrati tutti. Mi piace che mostrino qualcosa di diverso con altre squadre, con altri CT. Contento di Baturina e Nico Paz, Diao è tornato con il Senegal e ha giocato una mezza partita per riprendere condizione. Adesso focus su di noi, le nazionali le rimandiamo".