Roma, basta Dybala per tornare al primo posto in classifica: non accadeva da 12 anni

La Roma torna a sorridere e lo fa nel modo più concreto possibile: con una vittoria pesante, di misura ma fondamentale, sul campo del Sassuolo. Dopo una settimana difficile, segnata dalle sconfitte contro Inter e Viktoria Plzen, i giallorossi di Gian Piero Gasperini ritrovano certezze, fiducia e soprattutto tre punti che valgono il primato in classifica. Al Mapei Stadium finisce 0-1 grazie al gol di Paulo Dybala al minuto 16, un tap-in glaciale che riporta la Roma a pari punti col Napoli.

Nonostante le ultime delusioni, il tecnico di Grugliasco resta fedele alla propria filosofia di gioco: niente centravanti di ruolo, ma un tridente leggero con Dybala falso nove e una trequarti inedita composta da Bailey, all’esordio da titolare, ed El Aynaoui, preferito a Soulé per far rifiatare l’argentino. La mossa paga: la Roma gestisce bene il ritmo, crea tante occasioni e trova in Dybala il suo trascinatore. L’argentino segna il suo secondo gol consecutivo dopo quello su rigore contro il Viktoria Plzen e torna a gonfiare la rete su azione in Serie A per la prima volta da Milan-Roma del 29 dicembre 2024.

Con questa vittoria, la squadra di Gasperini sale a quota 18 punti, raggiungendo il Napoli in testa alla classifica. Non accadeva dalla stagione 2013/2014 che la Roma fosse prima dopo le prime otto giornate: un segnale forte alle rivali, che certifica le ambizioni di un gruppo che avrà sicuramente alcuni limiti, ma anche ampi margini di crescita.