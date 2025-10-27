La Lazio vince, la Juve è in crisi. Corriere dello Sport in apertura: "Tudor alla fine"
"Tudor alla fine" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi commentando la sconfitta della Juventus in casa della Lazio nel posticipo dell'ottava giornata. Un gol di Basic condanna i bianconeri che non sanno più vincere. Terza sconfitta consecutiva per Tudor che ora rischia l'esonero. Mercoledì c'è l'Udinese: al croato potrebbe non bastare la vittoria.
La nuova capolista - "Roma, doppia Joya" scrive il quotidiano nel suo taglio alto. Primo posto e primo decisivo gol di Dybala. Uno a zero in casa del Sassuolo, Gasp primo insieme al Napoli a quota 18. Quarto successo di fila in trasferta, +8 in classifica rispetto a un anno fa.
I nerazzurri - "Inter elettrica, la cura di Chivu". Dopo il ko al Maradona contro il Napoli in casa nerazzurra si pensa alle difficoltà di gestione del carattere. Dalla polemica di Marotta per il "rigorino" al nervosismo di una squadra che fatica a gestire le difficoltà.
