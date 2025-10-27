3° ko di fila contro la Lazio, Tudor a rischio. Tuttosport in apertura: "Non è più Juve"
"Non è più Juve" scrive Tuttosport in apertura dopo il 3° ko di fila per i bianconeri. Passa la Lazio di Sarri per 1-0. Allo stadio Olimpico decide un gol di Basic dopo 9 minuti su clamoroso 'assist' di David. Bianconeri di nuovo in tilt con una reazione sconclusionata. La Juve può solo appellarsi al mancato rigore su Conceiçao. Otto partite senza vittorie. Tudor a rischio: "Il mio futuro? Non me ne frega niente".
Vittoria granata - "Maripan-Paleari: 'Toro felicità'" scrive il quotidiano dopo la vittoria in rimonta del Torino di Baroni contro il Genoa. Successo per 2-1 dei granata con la prodezza al volo al 90' di Maripan che completa la rimonta dopo l'iniziale svantaggio di Thorsby, poi le parate miracolose del portiere nel recupero fanno il resto. Baroni: "Nell'intervallo ho ribaltato i miei".
Serie A - "Roma, Joya da primato": 1-0 in casa del Sassuolo, decide Dybala al 16'. Roma prima insieme al Napoli. Gasperini: "Paulo straordinario". Intanto Rocchi ha deciso per la mano pesante dopo le polemiche post Napoli-Inter: "Rocchi ferma arbitro, assistente e uomo-VAR del Maradona".
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30