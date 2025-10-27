Juve in crisi, 3° ko di fila e miraggio gol. QS in prima pagina: "Igor Tudor in bilico"

"Juve in crisi, 3° ko di fila e miraggio gol. Igor Tudor in bilico" scrive quest'oggi il QS in prima pagina commentando così la sconfitta dei bianconeri in casa della Lazio. All'Olimpico decide un gol di Toma Basic nel primo tempo dopo un brutto errore in disimpegno di David. La Juventus non vince da 8 gare, non riesce a segnare da quasi 400 minuti. La panchina di Tudor è sempre più a rischio.

Malumori Dea - "Dalle scintille tra Juric e Carnesecchi alla pareggite: l'Atalanta è a un bivio" scrive il quotidiano dopo quanto accaduto a Cremona nel post-partita tra Cremonese e Atalanta e non solo con le polemiche a distanza tra Juric e Carnesecchi e una Dea che non riesce più a vincere.

Futuro rossonero - Spazio poi al Milan e anche alle scelte future del club rossonero: "Coperta corta per Allegri, rinforzi in vista". Torna Loftus-Cheek, fuori ancora in 4. Società a lavoro per una punta e un difensore a gennaio.