Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, lunedì 27 ottobre
TUTTO mercato WEB
La sconfitta della Juventus nel posticipo domenicale contro la Lazio ha certificato la crisi dei bianconeri e messo in discussione il futuro di Igor Tudor sulla panchina della Vecchia Signora. Questo è uno degli argomenti principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola quest'oggi, lunedì 27 ottobre 2025, e che vi proponiamo in calce.
Spazio anche al nuovo duo capolista del campionato. Dopo la vittoria del Napoli sull'Inter è arrivato anche il successo della Roma sul Sassuolo che ha lanciato la formazione di Gasperini al primo posto in classifica a quota 18 insieme agli azzurri di Conte.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Enzo Bucchioni Tudor via se non batte l’Udinese. Serve Mancini, non Palladino. Terzo ko. David flop, formazione sbagliata. Arbitri sempre in grave difficoltà, il Var li aiuti di più alla faccia del protocollo
Le più lette
1 Tudor via se non batte l’Udinese. Serve Mancini, non Palladino. Terzo ko. David flop, formazione sbagliata. Arbitri sempre in grave difficoltà, il Var li aiuti di più alla faccia del protocollo
2 Juve, Locatelli: "Situazione difficile. Rigore? Il VAR non richiama Colombo, non può inventarselo"
3 Il preparatore belga sull'infortunio di De Bruyne: "Ci siamo sentiti. Per lui non è la prima volta"
Ora in radio
11:05Editoriale live!
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
L'uomo che ha allungato la carriera a Modric: "Grazie ai miei esercizi giocherà ben oltre i 40 anni"
Tiribocchi: “Vicenza solido, Benevento e Catania da vertice. Diana allenatore da categoria superiore”
Serie A
Serie B
Serie C
Tiribocchi: “Vicenza solido, Benevento e Catania da vertice. Diana allenatore da categoria superiore”
Calcio femminile