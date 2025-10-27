Grifone ancora ko, il Toro vince in rimonta. Il Secolo XIX: "Genoa punito ancora nel finale"
"Genoa punito ancora nel finale" scrive Il Secolo XIX in prima pagina quest'oggi commentando così la sconfitta per 2-1 dei rossoblù in casa del Torino. E dire che le cose si erano messe bene per il Grifone, avanti dopo appena 7 minuti con la rete di Thorsby.
Nella ripresa però la rimonta del Toro prima con l'autogol di Sabelli, poi con la rete decisiva di Maripan al 90'. Nel finale Paleari ha salvato il risultato evitando il 2-2 del Genoa.
"Mi dispiace veramente perché per quello fatto sul campo meritavamo di più. Dobbiamo gestire meglio il periodo, è un percorso lungo e non dobbiamo mollare. Dobbiamo andare avanti. Pesa il non riuscire a fare il secondo gol. Serve unità. Dobbiamo continuare a lavorare" il commento di Patrick Vieira al termine della sfida dell'Olimpico.
