Conte carica il suo Napoli e sfida il potere. Il Mattino: "La via della gioia"
"La via della gioia" è il titolo de Il Mattino in prima pagina sul Napoli capolista della Serie A con 18 punti, agganciato ieri dalla Roma. Antonio Conte carica i suoi dopo la vittoria sull'Inter: "Sempre così".
"Conte è stato l'allenatore di club potenti, con grande influenza in serie Ae in Premier League, come Juve, Intere Chelsea. Accettando nell'estate di un anno fa la proposta di De Laurentiis, il presidente a cui non interessano le stanze dei bottoni (non ha mai voluto occupare una poltrona in Lega o Federcalcio) perché la leadership vuole acquisirla sul campo attraverso le vittorie, si è calato con successo in una nuova parte: l'uomo che con il Napoli sfida il potere", scrive il quotidiano in prima pagina.
Intanto azzurri in ansia per le condizioni di Kevin Bruyne, ko dopo il calcio di rigore trasformato nella sfida contro i nerazzurri: il belga rischia di uno stop di circa 2 mesi.
