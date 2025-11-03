Scudetto la parola che traccia la rotta, Tuttosport in apertura: "Spalletti usa il codice Juve"

"Spalletti usa il codice Juve" scrive Tuttosport in apertura. Scudetto è la parola magica che traccia la rotta in casa bianconera. Nessuna lezione e un concetto chiaro, in linea con quanto la storia bianconera impone: «Bisogna crederci». Da Koop difensore al rilancio di Kostic, da Vlahovic pivot alla regia corale: la sua impronta si vede già. Domani con lo Sporting rientra Yildiz. Ottolini ds: ci siamo.

Pari Toro - "Solo 6 minuti da vero Toro". Dal 42' al 48' Simeone e Adams rimediano all'uno-due toscano (con un rigore dubbio), ma la ripresa è deludente: ennesimo salto di qualità fallito. Baroni espulso: "Eccessivo. Adesso testa al derby". Domani Fila aperto.

Lotta Scudetto - "Pavlovic-Maignan: arrivederci Roma": è festa Milan. Uno a zero sui giallorossi. Leao innesca Pavlovic e Allegri aggancia Gasp (e l'Inter) al 2° posto, portandosi a -1 dal Napoli di Conte. Nel finale Maignan ha parato un calcio di rigore a Dybala.