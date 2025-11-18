Spalletti cambia ed è pronto alla rimonta. Il Corriere dello Sport: "Juve alla Sinner"

L’edizione odierna del Corriere dello Sport riferisce in prima pagina come Luciano Spalletti sia pronto a cambiare la sua Juventus. La prima novità potrebbe essere la difesa a quattro, con un attacco a tre che dovrebbe vedere la conferma anche a Firenze del grande ex Dusan Vlahovic. Il serbo va infatti verso il recupero per la gara di sabato al Franchi.

Spazio anche al mercato. Il Milan è ancora alla ricerca di una punta e avrebbe messo gli occhi sull’Inghilterra, in particolare su West Ham, dove milita Fullkrug. Il tedesco spinge per lasciare il club londinese e potrebbe essere un’operazione low cost. Sempre dall’Inghilterra rimbalza da tempo il nome di Zirkzee per la Roma, con l’olandese che avrebbe aperto il trasferimento nella capitale.

Infine, spazio anche al Napoli, e in particolare al ritorno di Conte a Castel Volturno dopo la settimana di permesso. Il tecnico nella giornata di ieri ha diretto l’allenamento ed è pronto al tour de force che porterà gli azzurri in campo per 8 volte nei prossimi 24 giorni.