Gli azzurri scaldano i muscoli con l'Avellino, Cronache di Napoli: "A segno anche Lang"

"Gli azzurri scaldano i muscoli con l'Avellino. A segno anche Lang" scrive Cronache di Napoli in prima pagina quest'oggi soffermandosi sul test amichevole disputato dalla formazione di Antonio Conte, con il gruppo azzurro privo dei tanti nazionali in giro per il mondo e dei tanti infortunati, da buongiorno a Lukaku fino agli ultimi Politano e Lobotka.

Per mantener comunque alto il ritmo gara della squadra e preparare al meglio la sfida contro il Torino alla ripresa del campionato in programma sabato 18 ottobre alle ore 18, a Castel Volturno è andata in scena l'amichevole che ha visto il Napoli vincere 3-0. In gol, per gli azzurri, Beukema, Vergara e Noa Lang.