Nuovo stadio Roma, Corriere Roma: "Tar, bocciati i ricorsi: via il boschetto. Ora il progetto"

"Tar, bocciati i ricorsi: via il boschetto. Ora il progetto" scrive il Corriere Roma che si sofferma sulla questione relativa al nuovo stadio del club giallorosso che sembra aver compiuto un nuovo e decisivo passo in avanti.

Il Tar del Lazio ha infatti respinto l’ennesimo ricorso dei comitati contrari all’opera, questa volta centrato sulla presenza di un "bosco" nell’area destinata alla costruzione. I giudici amministrativi hanno stabilito che "le perizie agronomiche contestate non costituiscono atti pubblici impugnabili e che, in ogni caso, i ricorrenti non hanno dimostrato un interesse diretto e concreto". Il sindaco Roberto Gualtieri: "Il progetto entro l’anno. Lavori nel 2027".