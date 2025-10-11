Classe, giocate e assist. La Repubblica (ed. Firenze): "La Fiorentina può contare su Fazzini"
Fra le note più liete di questo inizio di stagione non all'altezza delle aspettative della Fiorentina c'è Jacopo Fazzini. Arrivato in punta di piedi quest'estate, il ragazzo ha saputo conquistarsi a suon di prestazioni una maglia da titolare e adesso vuole provare a confermarsi. Questo il titolo dell'edizione fiorentina de La Repubblica: "Classe, giocate e assist la Fiorentina può contare sulla rivelazione Fazzini".
