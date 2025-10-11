Marocchino a La Repubblica (ed. Bologna): "Orsolini è di alto livello da anni"

"Rapido e imprevedibile. Orsolini è di alto livello da anni". Queste le dichiarazioni di Domenico Marocchino ai taccuini dell'edizione bolognese de La Repubblica. L'ex calciatore della Juventus ha parlato dell'attaccante del Bologna, fra i trascinatori della squadra di Vincenzo Italiano (e in passato di Thiago Motta) in queste ultime stagioni.