La Fiorentina si gode un super portiere, Corriere Fiorentino: "I guanti d'oro di De Gea"

"I guanti d'oro di De Gea" scrive il Corriere Fiorentino in prima pagina quest'oggi. La Fiorentina di Stefano Pioli non ha ancora conosciuto il sapore della vittoria in questo campionato ma si gode le super-prestazioni di David De Gea.

Il portiere ex Manchester United infatti ha evitato circa 0,68 goal a partita, e in questo dato è il portiere numero 1 nei primi 5 campionati europei. Il 34enne spagnolo, celebrato da Sky Sport attraverso i propri canali social, è il portiere più efficace in Europa per tiri parati ogni 90 minuti.