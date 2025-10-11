Italia ko al Mondiale U20, Gazzetta di Parma: "Il crociato Cremaschi segna 2 gol agli Azzurrini"

"Il crociato Cremaschi segna 2 gol agli Azzurrini" scrive la Gazzetta di Parma in prima pagina quest'oggi. Si è interrotto agli ottavi di finale il percorso dell'Italia Under 20 al Mondiale di categoria. Allo stadio 'El Teniente' di Rancagua, in Cile, fatale è stato il netto 3-0 con cui gli Stati Uniti si sono imposti sugli azzurrini.

Una delusione totale, trattandosi della prima volta nella storia in cui l'Italia viene eliminata a questo turno della competizione, dopo sei precedenti favorevoli (1987, 2005, 2009, 2017, 2019 e 2023). Tra i grandi protagonisti Cremaschi, giocatore acquistato dal Parma. Il mercato del club ducale si è infatti chiuso proprio col colpo Cremaschi, di fatto il primo americano dell'era Krause.

Il centrocampista/trequartista per adesso la Serie A l'ha vista da lontano, o meglio dalla panchina. Per due volte si infatti seduto accanto a mister Cuesta - contro Cagliari e Cremonese - senza però esordire in campo. Poi, la partenze per il Cile e il ruolo da protagonista come detto con gli USA al Mondiale U20 tuttora in corso.