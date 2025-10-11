Doppietta anche con la Danimarca, La Repubblica (ed. Napoli): "Hojlund non si ferma più"
Momento magico per Rasmus Hojlund. L'attaccante del Napoli, dopo prestazioni e reti importanti fra campionato e Champions League, si è ripreso la maglia della Danimarca realizzando due reti giovedì sera contro la Bielorussia. Questo il titolo dell'edizione napoletana de La Repubblica: "Hojlund non si ferma più, l’attaccante segna 2 gol anche con la Danimarca".
